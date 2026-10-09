На Кубани пожилая женщина передала аферистам 13 миллионов рублей

Жительница Краснодарского края стала жертвой мошенников, отдав им более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.
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