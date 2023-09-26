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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Судья отменил пенальти «Барселоны» за фол на Ямале после повтора. Возможно, игрок «Мальорки» его не коснулся

Судья отменил пенальти «Барселоны» за фол на Ямале после повтора. Возможно, игрок «Мальорки» его не коснулся

На 65-й минуте полузащитник «блауграны» вбежал в штрафную и упал после того, как защитник Хосе Копете совершил подкат в попытке выбить у него мяч.

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