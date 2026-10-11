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Царьград

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14-летний подросток на питбайке влетел в авто под Красноуфимском

14-летний подросток на питбайке влетел в авто под Красноуфимском

В деревне Верхний Баяк Красноуфимского района 14-летний подросток не справился с управлением питбайком и столкнулся с припаркованным у дороги автомобилем, после чего был госпитализирован в Красноуфимскую ЦРБ.

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