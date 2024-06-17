Роберто де Дзерби продолжит тренерскую карьеру в «Марселе». Бывший главный тренер «Шахтера» и «Брайтона» Роберто де Дзерби подписал контракт с «Марселем», сообщает на своей странице в социальной сети обозреватель Николо Скира.