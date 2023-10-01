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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Боец UFC Бобби Грин считает, что «надрал бы задницу» Леброну в октагоне. Джеймс почти на 30 см выше и на 45 кг тяжелее

Боец UFC Бобби Грин в преддверии поединка с Грантом Доусоном заявил, что «может быть только один король», добавив, что скоро станет известно, кто им является.

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