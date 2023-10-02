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Ольга Бузова призналась, что устает на работе

Ольга Бузова призналась, что устает на работе

Певица и телеведущая Ольга Бузова развеяла слухи о возможном перегорании из-за напряженного графика. Как сообщает «Пятый канал», на закрытом пресс-показе своего нового кино-клипа на трек «Позови» она рассказала журналистам о своем отношении к усталости и ментальному здоровью.

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