В «Одноклассниках» стало безопаснее общаться с незнакомцами

В «Одноклассниках» (ОК) вынесли запросы на сообщения от незнакомцев в отдельный раздел. Помимо этого, там добавили специальную настройку, которая запрещает посторонним самостоятельно добавлять пользователя в группу или иные чаты.
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