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Тест на болезнь Альцгеймера от японских медиков: найдите 4 предмета на картинке

Тест на болезнь Альцгеймера от японских медиков: найдите 4 предмета на картинке

Попробуйте отыскать на черно-белой картинке все предметы и проверьте, насколько здоров ваш мозг. Если верить ресурсу Techinsider, эту картинку  японский профессор Хидэтоси Эндо использует в  своей практике для определения зачатков деменции у пациентов.

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