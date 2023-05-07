Тест на болезнь Альцгеймера от японских медиков: найдите 4 предмета на картинке

Попробуйте отыскать на черно-белой картинке все предметы и проверьте, насколько здоров ваш мозг. Если верить ресурсу Techinsider, эту картинку японский профессор Хидэтоси Эндо использует в своей практике для определения зачатков деменции у пациентов.