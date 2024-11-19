Забайкальцы смогут обзавестись новогодней ёлкой за 30 рублей

В преддверии Нового года жители Забайкалья смогут самостоятельно заготовить новогоднюю сосну. Стоимость дерева высотой до трех метров составит 28 рублей 90 копеек, сообщили в пресс-службе краевого Минприроды.
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