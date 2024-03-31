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Папа римский Франциск призвал Россию и Украину обменять всех военнопленных

Папа римский Франциск призвал Россию и Украину обменять всех военнопленных

Понтифик выступил с пасхальным обращениемПапа римский Франциск в традиционном пасхальном послании «Граду и миру» на площади Святого Петра призвал Россию и Украину провести обмен военнопленными по формуле «всех на всех».

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