Папа римский Франциск призвал Россию и Украину обменять всех военнопленных

Понтифик выступил с пасхальным обращениемПапа римский Франциск в традиционном пасхальном послании «Граду и миру» на площади Святого Петра призвал Россию и Украину провести обмен военнопленными по формуле «всех на всех».
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