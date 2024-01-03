Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Волгограде

Самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Махачкалу, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по техническим причинам, сообщила пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова.
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