Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Чепурная
    НарываютсяАбхазия ужесточил...
  • Леонид
    Не обязательно сразу лишать. Штрафик, как за подделку документов.В Госдуме предлож...
  • Леонид
    Не обязательно сразу лишать. Штрафик, как за подделку документов.В Государственной...

Сахалинский губернатор раскритиковал работу Министерства жилищно-коммунального хозяйства в борьбе со свалками

Сахалинский губернатор раскритиковал работу Министерства жилищно-коммунального хозяйства в борьбе со свалками

Власти Сахалинской области приняли решение усилить борьбу с несанкционированными свалками. Губернатор Валерий Лимаренко призвал к более активным действиям после того, как стало известно, что в некоторых районах региона продолжают оставаться несанкционированные свалки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Маша Иванова
Не поняла-он же не дворник,а губернатор-от чего ре решает вопросы на своей территории???????????
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх