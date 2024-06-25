Сахалинский губернатор раскритиковал работу Министерства жилищно-коммунального хозяйства в борьбе со свалками

Власти Сахалинской области приняли решение усилить борьбу с несанкционированными свалками. Губернатор Валерий Лимаренко призвал к более активным действиям после того, как стало известно, что в некоторых районах региона продолжают оставаться несанкционированные свалки.
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