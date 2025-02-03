В Мексике назвали пошлины Трампа "выстрелом себе в ногу"

Global look Press/Carlos Santiago/Keystone Press Agency Введенные президентом США Дональдом Трампом санкции на мексиканские товары являются "выстрелом себе в ногу", заявил министр экономики Мексики Марсело Эбрард.
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