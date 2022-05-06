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Как PRD быть полезными для CEO в кризис

Как PRD быть полезными для CEO в кризис

В условиях неизвестности уже традиционно большинство CEO предпочитают ставить все коммуникации на паузу, ведь новостная повестка меняется по несколько раз в день, кроме того, далеко не каждый бизнес готов вставать рядом с текущими новостями.

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