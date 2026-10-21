Зима не спрашивает, готовы вы или нет. Она просто наступает. И если летом можно было закрыть глаза на старый аккумулятор или подуставшие щётки стеклоочистителя, то зимой такие мелочи превращаются в реальные проблемы – от поломки в пути до штрафа от инспектора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- И "Хотите этого?": ...
- T Гигантские столбы...
- LD Ученые выявили оп...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым