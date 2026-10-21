Зима не спрашивает, готовы вы или нет. Она просто наступает. И если летом можно было закрыть глаза на старый аккумулятор или подуставшие щётки стеклоочистителя, то зимой такие мелочи превращаются в реальные проблемы – от поломки в пути до штрафа от инспектора.