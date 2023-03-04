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Нагельсманн об игре с «ПСЖ»: «Их трудно победить, это одна из лучших команд Европы. Для меня важны манера и стиль игры «Баварии»

Нагельсманн об игре с «ПСЖ»: «Их трудно победить, это одна из лучших команд Европы. Для меня важны манера и стиль игры «Баварии»

Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от ответного матча с «ПСЖ». Тренер «Баварии» дал комментарий после победы над «Штутгартом» (2:1) в Бундеслиге.

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