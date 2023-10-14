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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бывший менеджер сборной России по волейболу: «На ЧМ-2010 тренер Баньоли заставил игроков сдать матч»

Бывший генменеджер сборной России по волейболу Роман Станиславов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал про то, как главный тренер Даниэле Баньоли заставил игроков сдать матч на чемпионате мира-2010 в Испании.

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