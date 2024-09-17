Россияне вновь стали первыми по покупкам жилья в Турции

Лидерство среди иностранных покупателей турецких квартир и домов граждане России сохраняют 29-й месяц подряд В августе 2024 года россияне опять стали первыми в рейтинге иностранных покупателей жилья в Турции, приобретя в этой стране 381 объект (квартиры и дома).