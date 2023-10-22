Newsweek: спецоперация полностью изменила рынок средств борьбы с беспилотниками

Всё чаще используемые в украинском конфликте беспилотники стали причиной того, что крупнейшие оружейные производители в мире сосредоточились на создании высокоточных комплексов для их обнаружения и уничтожения.
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