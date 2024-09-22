«Куски бетона и железа»: на Донбассе обнаружена «линия Зеленского»

Будни мужчин. Все что нам интересно

Строительство фортификационных сооружений, получивших название «линия Зеленского» на Донбассе, по всей вероятности, ничем не отличалось от аналогичных укреплений, которые украинские чиновники пытались построить на других направлениях российской СВО.