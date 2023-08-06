Роман Алехин: Россия будет бить ВСУ до весны, потом настанет перемирие, а потом - победа над всей Европой

Русский солдат по-прежнему готов стоять насмерть. Но если над ним поставить правильную структуру управления, куда будут включены отдельные знания и навыки из гражданской жизни, ВС РФ одержат победу и в СВО, и в глобальной войне, и в войне за Африку, считает социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин.