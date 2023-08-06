Спутник

471 681 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Роман Алехин: Россия будет бить ВСУ до весны, потом настанет перемирие, а потом - победа над всей Европой

Роман Алехин: Россия будет бить ВСУ до весны, потом настанет перемирие, а потом - победа над всей Европой

Русский солдат по-прежнему готов стоять насмерть. Но если над ним поставить правильную структуру управления, куда будут включены отдельные знания и навыки из гражданской жизни, ВС РФ одержат победу и в СВО, и в глобальной войне, и в войне за Африку, считает социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Фердман
Новая Ванга появилась - это я о авторе
Ответить
2 час.
Юрий Золотарев
Перемирия с бандеропидарами не будет НИКОГДА! От слова &quot;совсем&quot;! Вся бандеровская  мразь должна лежать в земле - это условие прекращения войны (СВО)! Любая хавалка, вякнувшая когда-либо &quot;херроямслава&quot;, должна закрыться навсегда!
Ответить
1 час.
Сергей Забелин
Сумбурно и непонятно
Ответить
13 мин.

Картина дня

наверх