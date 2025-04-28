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  • Егор Горшков
    Думаю со временем эта фунция ещё эволюционирует.СберБанк Онлайн з...
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Банки блокируют кредитные карты из-за использования "кредитных каруселей"

Банки блокируют кредитные карты из-за использования "кредитных каруселей"

Банк может ограничить лимит по кредитке или заблокировать её, если клиент переводит с неё средства на депозит и возвращает их в течение грейс-периода, пояснила международный финансовый советник и доцент финансов устойчивого развития РЭУ им.

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