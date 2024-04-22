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Иран готов к запуску пилотного проекта по приему карт "Мир"

Иран готов к запуску пилотного проекта по приему карт "Мир"

Мохсен Рахими, занимающий должность торгового атташе иранского посольства в Российской Федерации, проинформировал издание "Известия" о скором запуске в Иране пилотного проекта, который предусматривает использование карт российской платежной системы “Мир”.

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Комментарии
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Александр Чумак
Лиха беда - начало, но скоро карта &quot;МИР&quot; получит &quot;зеленую улицу&quot; во многих странах мира, а &quot;те&quot; кто этому противится, РОССИЯ даст &quot;на память дырку от бублика?!!!&quot;👍😀😍❤️💞💯🌟👌😳🥺😆😎.
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