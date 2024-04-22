Иран готов к запуску пилотного проекта по приему карт "Мир"

Мохсен Рахими, занимающий должность торгового атташе иранского посольства в Российской Федерации, проинформировал издание "Известия" о скором запуске в Иране пилотного проекта, который предусматривает использование карт российской платежной системы “Мир”.
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