Иран готов к запуску пилотного проекта по приему карт "Мир"

Александр Чумак

Лиха беда - начало, но скоро карта "МИР" получит "зеленую улицу" во многих странах мира, а "те" кто этому противится, РОССИЯ даст "на память дырку от бублика?!!!"👍😀😍❤️💞💯🌟👌😳🥺😆😎.