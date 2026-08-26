Профессия с будущим: в Калуге обсудили стратегии подготовки кадров для роста экономики

25 августа на площадке Федерального технопарка профессионального образования в Калуге в рамках деловой программы финала чемпионата «Профессионалы» состоялась экспертная сессия «Профессиональное образование как фактор экономического роста: анализ результатов и перспективы совершенствования».
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