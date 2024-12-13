В Иванове на поставку регионального комплекса управления направят 6 млн рублей

Соответствующий лот разместили 10 декабря, окончание подачи заявок 17 декабря.Государственное казенное учреждение здравоохранения Ивановской области "Территориальный центр медицины катастроф Ивановской области" разместил новый лот на сайте госзакупок.
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