🪖 «Армейский привал» для участников СВО открыли в Джанкойском районе В селе Изумрудное волонтёры для солдат готовят первые и вторые блюда, салаты и выпечку.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🪖 «Армейский привал» для участников СВО открыли в Джанкойском районе В селе Изумрудное волонтёры для солдат готовят первые и вторые блюда, салаты и выпечку.