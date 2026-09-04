В ФРГ в этом году насчитали 165 диверсий на объектах критической инфраструктуры С начала этого года в нескольких странах Европы произошла череда инцидентов.
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