Возвращение астронавтов, застрявших на МКС, снова отложили

Астронавты NASA Суни Уильямс (слева) и Бутч Уилмор (справа) / © NASA NASA приняло решение перенести запуск миссии Crew-10, которая доставит на орбитальную станцию четырех астронавтов, с февраля на март 2025 года.
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