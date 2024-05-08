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  • Влад Владимиров
    Не без Крыма, а без мозгов там этим хохлам не выжить. Именно подобная поправочка в статье и обретает смысл.Экс-генерал НАТО:...
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Аксёнов потребовал от руководителей медучреждений лично реагировать на жалобы пациентов

Аксёнов потребовал от руководителей медучреждений лично реагировать на жалобы пациентов

В свете участившихся жалоб от жителей Крыма на качество медицинского обслуживания, глава региона Сергей Аксёнов потребовал от главных врачей медицинских учреждений личной и оперативной реакции на все поступающие обращения.

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