Аксёнов потребовал от руководителей медучреждений лично реагировать на жалобы пациентов

В свете участившихся жалоб от жителей Крыма на качество медицинского обслуживания, глава региона Сергей Аксёнов потребовал от главных врачей медицинских учреждений личной и оперативной реакции на все поступающие обращения.
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