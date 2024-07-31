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Стало известно, что биологические дети Дурова есть и в Ленобласти

Стало известно, что биологические дети Дурова есть и в Ленобласти

MASH рассказал, в каких русских регионах могут быть биологические дети Павла Дурова.Во вторник Павел Дуров опубликовал в своем телеграмм-канале сообщение, где рассказал о своих биологических детях, которых, по его словам, больше ста по всему мире.

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