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Титов: на российско-китайский бизнес-форум подали рекордные 1,6 тыс. заявок

Титов: на российско-китайский бизнес-форум подали рекордные 1,6 тыс. заявок

VII Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса собрал рекордное число желающих принять участие.

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