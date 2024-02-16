«Доктрина Огаркова»: как маршал СССР научил воевать армию США

Сегодня ядерная война фактически означает крах человеческой цивилизации. Использование ядерного потенциала одной страны против другой ядерной державы, автоматически влечет ответ и, скорее всего, взаимное уничтожение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии