Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Свежие комментарии

  • пислякова ирина
    с мужем у нас все было отлично 16лет, но тут стала замечать что он пропадает и не дает читать смс прячет от меня гово...«Готовы к изменам...
  • Юрий Дунаев
    = = = Хотелось бы надеяться на то, что сочинителей подобных измышлений в конце концов начнут сажать на скамью подсуд...Сбежать из плена ...
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«Доктрина Огаркова»: как маршал СССР научил воевать армию США

Сегодня ядерная война фактически означает крах человеческой цивилизации. Использование ядерного потенциала одной страны против другой ядерной державы, автоматически влечет ответ и, скорее всего, взаимное уничтожение.

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