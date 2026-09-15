В "ЛизаАлерт" призвали не полагаться на отпугивающие медведей гаджеты

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Если гаджет для отпугивания медведя сработал один раз, то в другой он может быть бесполезным, так что полагаться на подобные изделия не стоит.
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