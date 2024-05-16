Многофункциональный комплекс в Алексеевском районе подключили к инженерной инфраструктуре

Многофункциональный жилой и общественно-деловой комплекс с подземной автостоянкой в Северо-восточном административном округе подключили к теплоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, канализированию и водоотведению.
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