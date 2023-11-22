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Зеленский заявил, что готов обсудить с Трампом его «формулу мира»

Зеленский заявил, что готов обсудить с Трампом его «формулу мира»

Но не верит в успех её реализации.фото: wikipedia.org--> Президент Украины Владимир Зеленский пригласил экс-президента США Дональда Трампа в Киев, чтобы выслушать его предложения по мирному урегулированию украинского конфликта.

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