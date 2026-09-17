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Газета.ру

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Причиной смерти олимпийского чемпиона Чепикова стало онкологическое заболевание

Причиной смерти олимпийского чемпиона Чепикова стало онкологическое заболевание

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергй Чепиков умер от онкологического заболевания. Об этом Telegram-каналу Baza рассказала супруга спортсмена.

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