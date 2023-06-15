Время перемен! Китайский совет дня на четверг, 15 июня

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 15 июня? В четверг энергии несут в мир поддержку любым новинкам и начинаниям.