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Время перемен! Китайский совет дня на четверг, 15 июня

Время перемен! Китайский совет дня на четверг, 15 июня

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 15 июня? В четверг энергии несут в мир поддержку любым новинкам и начинаниям.

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