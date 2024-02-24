Бенаюн о замене Клоппа в «Ливерпуле»: «Алонсо или Джеррард. Стиви заслужил этот шанс карьерой»

«Для меня это должен быть кто-то, кто связан с «Ливерпулем». Если они смогут взять кого-то вроде Хаби [Алонсо] или – и это может быть сюрпризом – кого-то вроде Стивена Джеррарда, то кто-то из них продолжит то, что построил Клопп, потому что они знают этот клуб.