В Хабаровске окончено расследование уголовного дела о заведомо ложном сообщении об опасности для клиентов и персонала автосалона

В начале июня прошлого года в полицию обратился руководитель салона по продаже автомобилей, который расположен в Индустриальном районе, с информацией о том, что неизвестный сообщил об опасности для персонала и клиентов компании.
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