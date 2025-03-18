Goldman Sachs снизил прогноз цен на нефть из-за опасений перепроизводства Goldman Sachs пересмотрел прогноз цен на нефть, снизив ожидания на фоне опасений перепроизводства и роста предложения на рынке.
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Goldman Sachs снизил прогноз цен на нефть из-за опасений перепроизводства Goldman Sachs пересмотрел прогноз цен на нефть, снизив ожидания на фоне опасений перепроизводства и роста предложения на рынке.
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