Российские войска расширили контроль в Харьковской области и продолжили наступление в Донбассе

Российские вооружённые силы провели массированную атаку по объектам в населённых пунктах Харьковской области, ликвидируя несколько заправочных станций и нанося удары как минимум по десяти населенным пунктам региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии