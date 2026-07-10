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Регионы России

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Российские войска расширили контроль в Харьковской области и продолжили наступление в Донбассе

Российские войска расширили контроль в Харьковской области и продолжили наступление в Донбассе

Российские вооружённые силы провели массированную атаку по объектам в населённых пунктах Харьковской области, ликвидируя несколько заправочных станций и нанося удары как минимум по десяти населенным пунктам региона.

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