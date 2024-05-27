С кем Путин готов вести переговоры на Украине?

Там была полная оккупация. И на той стороне никого не осталось из игроков, вообще. Я имею в виду государств, готовых отстаивать интересы проигравшей стороны. Тут же дело намного сложнее.

ДП

Дмитрий Пузанов

Этот автор - просто провокатор. Такое впечатление, что вся публикация затеяна ради последнего вопроса. А у меня встречные вопросы к автору: с какого бодуна у него вдруг возникла мысль, что руководство России подумывает в нарушение Конституции оставить кому-то Херсон и Запорожье? И зачем он мешает в одну кучу с ними Одессу и Харьков, которые имеют совершенно другой правовой статус?