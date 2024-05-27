Но более интригующе звучит вторая часть фразы Путина — с кем вести переговоры на Украине. Заметьте, не с Западом всё же, а с кем-то на Украине.
С кем Путин готов вести переговоры на Украине?
Комментарии
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В
Воробей
Там была полная оккупация. И на той стороне никого не осталось из игроков, вообще. Я имею в виду государств, готовых отстаивать интересы проигравшей стороны. Тут же дело намного сложнее.
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12 час.
ДП
Дмитрий Пузанов
Этот автор - просто провокатор. Такое впечатление, что вся публикация затеяна ради последнего вопроса. А у меня встречные вопросы к автору: с какого бодуна у него вдруг возникла мысль, что руководство России подумывает в нарушение Конституции оставить кому-то Херсон и Запорожье? И зачем он мешает в одну кучу с ними Одессу и Харьков, которые имеют совершенно другой правовой статус?
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11 час.
Юрий Золотарев
НАХН!!! Обандерившемуся населению бывшей Украины нельзя "оставлять" ни пяди украинской земли!! - опять возродят укро-фашизм!
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6 час.
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