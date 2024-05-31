Южнокорейская лаборатория начинает охоту на неуловимую темную материю

В недрах корейской горы запущен новый детектор, призванный разгадать загадку темной материи. Команда ученых намерена либо опровергнуть, либо подтвердить интригующие результаты, полученные итальянскими коллегами.
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