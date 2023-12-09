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В Конаковском округе наладили доставку грузов бойцам в зону СВО

В Конаковском округе наладили доставку грузов бойцам в зону СВО

В Конаковском муниципальном округе уже больше года действует общественная инициатива: жители округа, предприниматели, спортсмены, отставные военные помогают собирать и отправлять «за ленточку» гуманитарные грузы.

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