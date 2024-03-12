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В университетах с нового учебного года введут "Историю религии России"

В университетах с нового учебного года введут "Историю религии России"

Студентам расскажут о религиозных традициях, ценностях семьи и служении Отечеству В Минобрнауки РФ подтвердили намерение ввести курс "История религии России" во всех высших учебных заведениях с сентября 2024 года, пишет "Парламентская газета".

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