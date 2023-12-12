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Православные будут праздновать 13 декабря 2023 года день Андрея Первозванного

Православные будут праздновать 13 декабря 2023 года день Андрея Первозванного

Православные будут праздновать 13 декабря 2023 года день Андрея Первозванного Дмитрий Новах Сегодня в православной традиции отмечается день памяти апостола Андрея Первозванного, который также известен как защитник и покровитель рыбаков и моряков.

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