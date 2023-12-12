Православные будут праздновать 13 декабря 2023 года день Андрея Первозванного Дмитрий Новах Сегодня в православной традиции отмечается день памяти апостола Андрея Первозванного, который также известен как защитник и покровитель рыбаков и моряков.
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