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Дементьев о Коростелеве: «Дай бог, в системе СКА Ярослав сможет развиваться. Пусть крепнет и в один прекрасный день составит конкуренцию Аскарову в «Сан-Хосе»

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