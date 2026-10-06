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Нищий мужчина внезапно обнаружил на счете $63 тысячи

Нищий мужчина внезапно обнаружил на счете $63 тысячи

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Бездомный житель Китая по фамилии Жу, собиравший вторсырье, случайно обнаружил на своем банковском счете более 63 тысяч долларов.

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