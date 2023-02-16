«Месси не может сказать: «Я умираю за страну и народ». Он держит это при себе. А Марадона открыто говорил о чувствах». Шустер о разнице между Лео и Диего

Бернд Шустер сравнил Лионеля Месси и Диего Марадону. «Мы увидели повзрослевшего Месси. Это уже не тот юный мальчик, который влюбляет всех в свой футбол, для которого только это имело значение.
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