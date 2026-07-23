МИД РФ: Лавров заявил Рубио о недопустимости накачки Украины оружием

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио, которая состоялась на полях мероприятий АСЕАН в Маниле, заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины оружием.
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